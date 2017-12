Coluna do Estadão

Na época em que levou a presidente afastada Dilma Rousseff para um passeio na garupa de sua moto, o ex-ministro Carlos Gabas já recebia propina. A PF e o MPF dizem que a suspeita é de que ele se beneficiou do esquema de corrupção descoberto pela Custo Brasil no período entre 2012 e 2015.

Siga a Coluna do Estadão:

No Twitter: @colunadoestadao

No Facebook: www.facebook.com/colunadoestadao