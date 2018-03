O ministro Luiz Fux é o relator da ação do Rio de Janeiro que pede antecipação dos termos do acordo com a União. A filha dele, Marianna Fux, foi confirmada desembargadora no TJ-RJ pelo próprio Pezão no ano passado.

