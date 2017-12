Frente a frente: Sílvio Costa e Carlos Marun

Coluna do Estadão

Eduardo Cunha pode se livrar da cassação no plenário?

Sílvio Costa (PT do B-PE), deputado federal:

“Serão, no mínimo, 500 votos pela cassação. Até os fiéis escudeiros de Cunha poderão decepcioná-lo”.

Carlos Marun (PMDB-MS), deputado federal:

“Acredito piamente que, no Conselho de Ética, vamos conseguir uma punição menor. Não acontecendo no conselho, vai acontecer no plenário”

