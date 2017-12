Frente a frente: Gleisi e Moka falam sobre pedaladas

Sobre as supostas pedaladas de Dilma:

Gleisi Hoffmann (PT-PR) – Senadora

No Facebook: “Não tinha ato da presidenta da República e infelizmente, com a continuidade desse processo, nós vamos pagar caro!”

Waldemir Moka (PMDB-MS) – Senador

No Twitter: “Impressiona como ninguém sabia de nada no governo anterior. Os decretos irregulares e as fraudes fiscais foram obra do fantasminha.”

