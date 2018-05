Aloysio Nunes Ferreira (PSDB-SP), senador:

“O conserto da economia virá com restauração da confiança e equipe competente.”

Álvaro Dias (PV-PR), senador:

“Não creio em melhora da economia com Temer. A realidade é complexa para mudança.”

Siga a Coluna do Estadão:

No Twitter: @colunadoestadao

No Facebook: www.facebook.com/colunadoestadao