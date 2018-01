Coluna do Estadão

Ao menos dois grupos estrangeiros (França e EUA), estão prontos para instalar cassinos no Brasil. Dependem do fim do veto ao jogo.

Os europeus são bancados por árabes. Os americanos, por consórcio italiano.

