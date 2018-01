Coluna do Estadão

A Força Aérea da França vai comprar na Suíça 17 aviões Pilatus PC-21 para treinar seus pilotos de combate. O contrato vale de US$ 120 milhões a US$ 145 milhões, dependendo da versão.

O Super Tucano, da Embraer, estava no páreo mas perdeu. Em 2013, o Brasil excluiu o francês Rafale do processo de escolha do novo caça

