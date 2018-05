Foto mostra Pimentel em almoço com atual e futuro presidente do TJMG

O governador de Minas Gerais, Fernando Pimentel (PT-MG), que nomeou a mulher, Carolina Pimentel, como secretária de Trabalho e Desenvolvimento Social aparece na foto ao lado do presidente do Tribunal de Justiça de MG, Pedro Carlos Bitencourt Marcondes (a direito do governador), e do recém eleito presidente da instituição, Hebert Carneiro (de camisa rosa). Na mesa estão desembargadores, além do secretário de governo, Odair Cunha, e do presidente da Assembleia Legislativa, Adalclever Lopes.

A medida garantiu a Carolina foro privilegiado no momento em que é investigada ao lado do governador pela Operação Acrônimo que apura esquema de corrupção envolvendo verbas do BNDES. Com a nomeação, ela responderá a ações criminais no Tribunal de Justiça de Minas Gerais. Em casos federais, como é o caso da Acrônimo, o processo corre em tribunal regional federal. Pimentel foi criticado pela nomeação. Deputados da oposição na Assembleia Legislativa anunciaram que ingressarão com ação judicial para impedir o ato.

Em nota, a assessoria de Pimentel disse que ele e o presidente do TJMG tem “frequentes agendas em comum” e que “se encontram quando e onde acharem necessário”. Sobre a nomeação da primeira-dama, afirmou que a nomeação “não tem qualquer impacto no andamento do inquérito que tramita no Superior Tribunal de Justiça, devido à prerrogativa de foro do governador do estado.”

