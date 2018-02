Viralizou nas redes sociais foto do presidente do TSE e ministro do STF, Gilmar Mendes, num supermercado, em Cuiabá. Ele estava comprando isopor para transportar carne de uma fazenda em MT para Brasília. O ministro vai comandar em 2017 sessão no TSE que pode decidir pela cassação da chapa Dilma-Temer.

