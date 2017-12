Força-tarefa cobra de Teori inquéritos de Lula

Nesta sexta-feira completa um mês que os procuradores da força-tarefa da Lava Jato pediram ao ministro Teori Zavascki que devolva a Curitiba os inquéritos envolvendo o ex-presidente Lula. Pelo menos cinco investigações contra o petista foram remetidas para o STF quando ele foi nomeado chefe da Casa Civil no governo Dilma. Nessa lista estão os casos do sítio em Atibaia, do tríplex no Guarujá e de valores recebidos de empreiteiras. A petição, na gaveta de Teori, foi enviada depois que Dilma foi afastada do cargo.

Integrantes da força-tarefa atualizam dia e noite o sistema para verificar se Teori devolveu os inquéritos de Lula. Dizem que, nesse caso, ele está demorando mais do que o habitual para deliberar.

