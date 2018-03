Representantes da Força Sindical e da Central dos Trabalhadores e Trabalhadoras do Brasil (CTB) não participaram da reunião para tratar de acordo de leniência no Palácio do Planalto. Alegam que estiveram no encontro da semana passada. E podem estar na audiência de quarta-feira da semana que vem, que terá também o Tribunal de Contas da União e o Ministério Público. (Naira Trindade)

