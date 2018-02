Coluna do Estadão

O estranhamento nas relações entre PMDB e PSDB tem produzido fogo amigo todos os dias dentro do governo e já preocupa Michel Temer.

O PMDB acusa os tucanos de terem dado respaldo ao ex-ministro Marcelo Calero para atacar a cúpula do governo. Já o PSDB diz que os peemedebistas espalharam a versão de que o partido trabalhou no Senado contra as medidas anticorrupção.

