Flerte de Aécio com Serra ameaça candidatura de Alckmin

Tucanos importantes avaliam que, se a amizade entre Aécio Neves e José Serra virar namoro, Geraldo Alckmin precisará procurar outro partido se quiser disputar a Presidência em 2018. Aécio e Serra vão se reunir em São Paulo neste sábado.

Além da união de dois pesos pesados do PSDB do lado oposto, Alckmin precisará administrar feridas que continuam abertas no partido pelo processo de escolha de João Doria para a Prefeitura.

