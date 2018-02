Filho do governador do Pará também é alvo na Operação Timóteo

A Polícia Federal cumpre nesta sexta-feira, 16, mandado de prisão contra o advogado Alberto Lima da Silva Jatene. Ele é filho do governador do Pará, Simão Jatene (PSDB). A ação faz parte da Operação Timóteo, que apura suposto esquema de corrupção e de fraudes em cobranças judiciais relativas aos royalties da mineração (CFEM). O diretor de Procedimentos Arrecadatórios do Departamento Nacional de Produção Mineral (DNPM), Marco Antônio Valadares Moreira, e a mulher dele, Lilian Amâncio Valadares Moreira, também estão entre os alvos de mandados de prisão.

