Filho de Teori Zavascki retira postagem sobre Lava Jato do Facebook

O filho do ministro Teori Zavascki, relator da Operação Lava Jato no Supremo Tribunal Federal (STF), retirou de sua página no Facebook comentário postado por ele no dia 26 de maio comentando tentativas de políticos de frear as investigações. A mensagem foi divulgada na Coluna do Estadão desta quinta-feira. O advogado Francisco Prehn Zavascki também alterou sua foto de perfil na rede social e retirou o sobrenome do pai da sua conta. Agora, ele se apresenta como Prehn Francisco.

