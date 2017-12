Filho de Lula destinou apenas pequeno porcentual para patrocínio

Coluna do Estadão

A análise dos dados bancários de Luís Cláudio Lula da Silva, investigado em esquema de compra de medidas provisórias, e sua empresa mostram que apenas um porcentual mínimo dos quase R$ 10 milhões que ele recebeu foi destinado a patrocínio para futebol americano.

A defesa do filho mais novo de Lula alega que o dinheiro recebido por ele foi todo “canalizado para essa atividade”.

