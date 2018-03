Filho de Edison Lobão é alvo da nova fase da Operação Lava Jato

Marcio Lobão, filho do presidente da CCJ do Senado, Edison Lobão (PMDB-MA), é um dos alvos da Operação “O Leviatã”, nova fase da Lava Jato deflagrada nesta quinta-feira pela Polícia Federal. O outro alvo é o ex-senador Luiz Otávio (PMDB-PA). O inquérito apura pagamento de propina a dois partidos políticos de 1% sobre as obras civis da Hidrelétrica de Belo Monte. Os dois são os principais envolvidos no suposto esquema de repasses de propina. Os endereços deles estão sendo vasculhados pela Polícia Federal. Não há mandados de condução coercitiva ou de prisão concedidos hoje. A operação foi autorizada pelo Supremo Tribunal Federal. Luiz Otavio mora no Lago Sul, região nobre de Brasília.

Newsletter Política Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.