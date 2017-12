Filho de Cerveró também tentou gravar Sarney

Em meio à indignação de ter sido gravado por Sérgio Machado, o ex-presidente José Sarney revelou, em conversas reservadas, que escapou de investidas feitas por Bernardo Cerveró. O filho do ex-diretor da Petrobrás Nestor Cerveró tentou se encontrar com Sarney, em Brasília. A reunião foi pedida na mesma semana em que Bernardo gravou conversas com o senador cassado Delcídio Amaral. Por desconhecer o rapaz, Sarney não o recebeu. Os áudios feitos por Bernardo serviram para que a PF prendesse o então líder do governo de Dilma.

