O filho do ministro do Supremo Teori Zavascki, Francisco, confirmou há pouco no Facebook ter recebido a confirmação de que o ministro morreu. Ele agradeceu a força de todos. O avião pertence ao grupo Emiliano e caiu por volta das 14h após decolar do Campo de Marte. Ele caiu na Ilha Rasa. A equipe do Seripa segue para o local para iniciar as investigações.

