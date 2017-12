Filha de Alckmin, Sophia prestigia almoço de mulher do bicheiro Carlinhos Cachoeira

Filha de Geraldo Alckmin, Sophia (no meio) prestigiou almoço de lançamento do site de uma loja de artigos para casa de Andressa Mendonça, mulher do bicheiro Carlinhos Cachoeira. O palco do evento foi a Casa Manioca, na terça-feira (28), em São Paulo. Procurada via e-mail, Sophia não retornou até a publicação.

