Coluna do Estadão

A Prefeitura de São Paulo fará hoje a substituição da antiga e danificada bandeira do Brasil, hasteada na Praça da Bandeira, no Vale do Anhangabaú.

A nova peça terá 270 metros quadrados e foi doada pela Fiesp a pedido do prefeito João Doria.

Siga a Coluna do Estadão:

Twitter: @colunadoestadao

Facebook: facebook.com/colunadoestadao