Fiador da reforma da Previdência, Padilha se irrita com recuo do governo

O ministro Eliseu Padilha (Casa Civil) não participou do anúncio do governo ontem sobre a Reforma da Previdência. Ficou irritado com a decisão que exclui servidores estaduais e municipais da medida. Padilha sabe que não adianta fazer uma reforma só para servidores federais e deixar estados e municípios sob a responsabilidade de seus deputados estaduais. Há um temor de que os estados não consigam fazer as reformas e a conta sobre para a União. Outra insatisfação do ministro é de ter trabalhado três meses em cima desse tema e o presidente ceder à pressão de deputados.

