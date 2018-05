FHC presta depoimento de quase duas horas sobre Mirian Dutra

O ex-presidente Fernando Henrique Cardoso prestou nesta sexta-feira depoimento de pouco mais de duas horas à Polícia Federal em São Paulo no inquérito que investiga pagamento para a jornalista Mirian Dutra, com quem ele teve relacionamento extraconjugal. O inquérito foi aberto após ela afirmar em entrevista que FHC usou uma empresa para pagar pensão para seu filho. Já no depoimento que prestou à PF em abril, a jornalista disse que o tucano efetuou os repasses de formas distintas – inicialmente por meio de entrega de valores e depois por depósito em sua conta bancária. Atualmente o faz diretamente na conta do filho.