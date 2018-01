O senador Ricardo Ferraço (PSDB-ES) formalizou nesta terça-feira uma licença do mandato por quatro meses. Fez isto para cumprir a ameaça de se afastar das atividades parlamentares em protesto pela decisão do Senado que, em outubro, cancelou a sentença do Supremo Tribunal Federal (STF) que afastou do mandato o colega Aécio Neves (PSDB-MG).

Formalmente, a saída de Ferraço das atividades parlamentares é para cuidar da saúde e de assuntos pessoais.