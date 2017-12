Coluna do Estadão

Fernando Cavendish, da Delta Construções, sondou advogados sobre a Lava Jato. A empreiteira integrou o consórcio do Maracanã, obra investigada na operação.

