Para ajudar a reduzir as resistências à proposta de reforma, o líder do PSB no Senado, Fernando Bezerra (PE), sugere que seja incluído no texto que o sistema previdenciário seja revisto a cada cinco anos. Assim, a reforma poderia ser ajustada no futuro.

