O líder do PSB no Senado, Fernando Bezerra Coelho (PE), pediu ao governo para anunciar até março a redução dos juros do Fundo Constitucional de Financiamento do Nordeste (FNE). A medida vai servir para aquecer a economia da região.

