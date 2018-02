Fase de depoimentos de delatores da Odebrecht pode começar semana que vem

Coluna do Estadão

A expectativa de pessoas envolvidas com as delações de executivos da Odebrecht é que já na semana que vem comece a fase dos depoimentos à força-tarefa da Lava Jato. Nesta sexta-feira foram assinados com o Ministério Público os últimos acordos de colaboração premiada.

Marcelo Odebrecht também assinou o acordo nesta sexta, além de outras duas pessoas que, como ele, estão presas em Curitiba. Ao contrário do que se previa, de que poderia se prolongar, essa primeira etapa foi concluída hoje mesmo. Os advogados já estão retornando para seus Estados.

Newsletter Política Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Nos depoimentos, os delatores precisam confirmar a procuradores da República tudo o que prometeram contar sobre o pagamento de propina a agentes públicos. Só após a colheita dos depoimentos o material é enviado ao Supremo Tribunal Federal, onde precisa ser homologado pelo ministro Teori Zavascki. A delação da Odebrecht é considerada a maior já realizada no mundo. O acordo inclui 77 pessoas. (Andreza Matais)

Siga a Coluna do Estadão:

Twitter: @colunadoestadao

Facebook: facebook.com/colunadoestadao