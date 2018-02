Família Temer passará o final do ano na Restinga de Marambaia

Coluna do Estadão



Já estão prontas as dependências da Marinha na Restinga de Marambaia, no Rio de Janeiro, para receber a família presidencial nas festas de fim de ano. O local é todo cercado, inclusive no mar, o que pode impedir fotos da família Temer em trajes de banho na praia.

Os ex-presidentes Dilma Rousseff, Luiz Inácio Lula da Silva e Fernando Henrique Cardoso não escaparam de ser clicados usando trajes de banho durante as férias.

