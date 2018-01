Coluna do Estadão

Mesmo dizendo que não quer “dar palpite em política monetária”, o presidente Michel Temer jogou mais pressão sobre as costas do presidente do Banco Central, Ilan Goldfajn, afirmando que “gradativamente os juros vão cair de dois para um dígito”.

