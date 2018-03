Fafá de Belém canta o hino nacional no Palácio do Planalto

Coluna do Estadão

A cantora Fafá de Belém — a mesma que levou tombo em 2013 ao cantar o hino nacional na Assembleia Legislativa de Minas Gerais — vai cantar o hino na cerimônia de entrega da Ordem do Mérito Cultural 2016 Dona Ivone Lara, no Palácio do Planalto, às 18h de segunda-feira, 7. Organizado pelo Ministério da Cultura desde 1995, o evento premia grupos artísticos, pessoas físicas, iniciativas culturais ou instituições que apresentem relevantes contribuições à cultura brasileira. O prêmio já agraciou Milton Nascimento, Lygia Fagundes Telles, Athos Bulcão, Celso Furtado, Lúcio Costa, Ariano Suassuna, Cesária Évora, Zuzu Angel, Vinicius de Moraes, Nelson Rodrigues, Clarice Lispector, Antônio Fagundes, Mestre João Grande, Niéde Guidon e Sônia Guajajara, entre outros. (Naira Trindade)