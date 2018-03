Coluna do Estadão

Entre as diligências autorizadas pelo ministro Edson Fachin no inquérito contra o ministro das Cidades, Bruno Araújo, está o levantamento das emendas parlamentares propostas por ele na Câmara.

Também foram pedidas diligências sobre as obras da Odebrecht no local de origem do tucano, conhecido como “Jujuba” na planilha da empreiteira.

Siga a Coluna do Estadão:

Twitter: @colunadoestadao

Facebook: facebook.com/colunadoestadao