Coluna do Estadão

Com grande trânsito político – sua nomeação teve apoio até do MST – o ministro Edson Fachin segue favorito para a relatoria da Lava Jato no Supremo, apesar da escolha dele prever alteração dos membros da turmas.

Siga a Coluna do Estadão:

Twitter: @colunadoestadao

Facebook: facebook.com/colunadoestadao