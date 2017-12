Fábio Cleto, ex-vice da Caixa, consultava Cunha para tomar decisões

Quem conviveu com Fábio Cleto diz que ele não tomava uma decisão como vice-presidente da Caixa ou como membro do conselho do FI-FGTS sem consultar Eduardo Cunha, a quem acusa de ter recebido propina. Ele votou várias vezes contra o governo no fundo.

Cunha admite que deu apoio político para a nomeação de Cleto, mas diz que, se o apadrinhado cometeu irregularidades, que responda por elas.

