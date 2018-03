Fabinho assumirá comando da Câmara durante viagem de Rodrigo Maia ao Líbano

O presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia (DEM-RJ), viajará ao Líbano na próxima semana para representar o Brasil em evento sobre a Diáspora Libanesa. Com a viagem, quem assumirá o comando da Casa será o 1º vice-presidente da Câmara, deputado Fábio Ramalho (PMDB-MG), que é da base aliada, mas tem se posicionado contra matérias de interesse do governo, entre elas, a reforma da Previdência.

Ramalho assumirá interinamente a presidência da Casa na semana em que a reforma previdenciária será votada na comissão especial. A votação no colegiado está prevista para começar na terça-feira, 2 de maio, e deve ser concluída até a quinta-feira, 4. Além disso, há chances de Ramalho comandar a conclusão da votação da reforma trabalhista no plenário, que começará nesta quarta-feira, 26, mas pode se estender até a próxima semana, em razão da obstrução da oposição.

Maia embarcará para o Líbano no próximo domingo, 30, e só deve retornar na quinta-feira, 4 de maio. Procurada, a assessoria de imprensa do presidente da Câmara confirmou a viagem, mas não informou o roteiro, o custo, quem arcará com os gastos e que deputados devem acompanhar Maia. Segundo apurou o Broadcast Político, ele representará o Brasil a pedido do presidente Michel Temer, que tem descendência libanesa.

Essa será pelo menos a terceira viagem internacional de Maia como presidente da Câmara. Em outubro do ano passado, ele viajou para o Azerbaijão “a convite” das autoridades locais. Levou com ele outros cinco deputados. A viagem incluiu um dia livre em Madrid e outro em Lisboa. Em novembro, o parlamentar fluminense foi ao Vaticano para participar da cerimônia em que o arcebispo de Brasília, Dom Sérgio da Rocha, se tornou cardeal. (Igor Gadelha)