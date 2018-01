FAB iria negar uso de seu avião por família Temer

Chegou para o Planalto a informação de que a FAB (Força Aérea Brasileira) iria desmentir, se demandada pela imprensa, a versão oficial de que o presidente e sua família viajaram em uma de suas aeronaves para a Bahia em 2011.

O choque entre a FAB e o Planalto foi evitado com o recuo da assessoria do presidente, que ontem admitiu o uso de aeronave particular do empresário Joesley Batista.

O dono da JBS, Joesley Batista, entregou à Procuradoria-Geral da República um diário de voo de seu jatinho com informações sobre viagens do presidente Michel Temer. Na terça-feira, a assessoria de imprensa do Planalto emitiu uma nota dizendo que o trecho em questão teria sido feito em um avião da FAB. Nesta quarta, foi dito que o presidente não sabia a quem pertencia o avião em que ele viajou.

