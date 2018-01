A publicação com significados da palavra “acidente” no Twitter pela conta do presidente Michel Temer partiu dele próprio. Temer considerou relevante tentar explicar sua fala sobre Manaus, muito criticada nas redes sociais.



Siga a Coluna do Estadão:

Twitter: @colunadoestadao

Facebook: facebook.com/colunadoestadao

Newsletter Política Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.