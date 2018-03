O clima não era de festa no evento realizado por petistas em Brasília. Na hora do almoço, ao entrar no elevador do Centro de Convenções, um petista soltou: “E aí, na boa?” Ao que o outro respondeu: “E por acaso tem alguém na boa nesse partido?”. Fez-se o silêncio.

