Expectativa é que substituto de Geddel seja anunciado na próxima terça-feira

Interlocutores de Temer preveem o anúncio do substituto de Geddel para terça, dia em que o Planalto espera ter agenda positiva com a aprovação da PEC do Teto.

A informação de que Temer deve optar por um deputado para substituir Geddel Vieira Lima irritou parlamentares, que temem mais prestígio à bancada do indicado.

Mas o movimento pode facilitar a reeleição de Rodrigo Maia para o comando da Câmara.

