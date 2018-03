Exclusivo. Caixa pode comprar a fatia do BTG no Panamericano

Executivos da Caixa avaliam comprar a fatia do BTG Pactual no banco Panamericano caso a instituição não seja fortemente atingida pela Operação Conclave. A ação, deflagrada pelo MPF, na semana passada, investiga supostas irregularidades na compra pelo banco público de 40,35% da instituição que pertencia ao grupo Silvio Santos. Após a transação, descobriu-se um rombo de cerca de R$ 4 bilhões, cuja real situação financeira havia sido maquiada. Fontes do mercado dizem que a compra de mais ações pela Caixa seria feita com ajuda do BNDES.

A assessoria da Caixa informa que “não vai se pronunciar” sobre o assunto envolvendo o Panamericano. O BNDES não se manifestou ontem.

