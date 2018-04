Ex-Odebrecht, que teve depoimento vazado, já reclamou da divulgação de conteúdos

Antes mesmo de o seu próprio depoimento ao TSE vazar para a imprensa, Alexandrino Alencar, ex-Odebrecht, já reclamava da divulgação dos conteúdos revelados pelos delatores da empreiteira.

“Eu, como colaborador da Justiça, tenho me incomodado um pouco. Não por mim, pelos colegas que já passaram. Eu, como pessoa física, me sinto… poderei me sentir, caso haja vazamento, extremamente prejudicado.”

