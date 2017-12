Coluna do Estadão

O ex-ministro Ricardo Berzoini voltou ontem ao Palácio do Planalto. Não que ele tenha aderido ao governo Temer. Na verdade, foi apenas resolver sua quarentena.

