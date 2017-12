Coluna do Estadão

O ex-ministro Paulo Bernardo foi tratado como subcelebridade em relatório da Justiça que definiu por sua prisão. O documento tem um capítulo só para João Vaccari, enquanto Bernardo dividiu o seu com outro investigado desconhecido.

