Ex-ministro Edinho se queixa com Aragão de dificuldades financeiras

Atualizada às 10h54

O ex-ministro Edinho Silva visitou ontem o procurador da República e ex-ministro da Justiça, Eugênio Aragão, na PGR. Foi discutir valores e reclamou não estar recebendo salário na quarentena do impeachment. Estaria com dificuldades financeiras.

Ele diz, contudo, que sua visita foi apenas para dar um abraço em Aragão e nega ter pedido a ele ajuda para resolver sua situação na quarentena. Também alega que não enfrenta dificuldades financeiras.

