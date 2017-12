Ex-ministro de Dilma visita auxiliares de Temer

O Palácio do Planalto passou a receber a visita até mesmo de membros da atual oposição. Um dos principais defensores de Dilma Rousseff, o ex-ministro dos Esportes e deputado federal Orlando Silva (PCdoB) esteve reunido com auxiliares de Temer na última quarta-feira.

Sem graça, Orlando Silva disse que foi ao Planalto apenas para tratar do “andamento das discussões da Câmara”. Já Sandro Mabel, velho articulador do PMDB e operador do impeachment, disse que a visita foi para “discutir a conjuntura” e tomar um café com “um velho amigo”.

