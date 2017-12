Ex-Hypermarcas acusa Funaro de achaque

Coluna do Estadão

A delação premiada do ex-executivo da Hypermarcas Nelson Mello inclui dezenas de mensagens de texto trocadas com Lúcio Funaro, grande amigo do presidente afastado da Câmara, Eduardo Cunha. Entre elas, uma cobrança insistente ao longo de meses de uma parcela de R$ 2 milhões. Na versão de Mello, o pedido se tratava de achaque. Segundo Funaro, referia-se ao pagamento de uma consultoria. Em um dos trechos, Funaro diz que, se o pagamento não fosse feito, levaria o assunto para uma pessoa identificada apenas como “o andar acima”.

Na versão de Funaro, ele se referia ao principal acionista do grupo, João Alves de Queiroz Filho, ao mencionar o andar de cima. “Isso é achacar?”, pergunta.

