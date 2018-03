Ex-governador Sérgio Cabral é preso e sua mulher é levada para depor

Adriana Ancelmo/Blog do Garotinho-reprodução

O ex-governador do Rio de Janeiro, Sérgio Cabral (PMDB), é alvo de mandado de prisão preventiva, quando não há prazo para ser solto, nesta quinta-feira. Ele é investigado em duas frentes – a Lava Jato e outra que tem como foco esquema de corrupção envolvendo a construtora Delta, do empresário Fernando Cavendish. Delatores citaram o nome de Cabral e o relacionaram a recebimento de propinas milionárias.

A mulher do ex-governador, Adriana Ancelmo, foi alvo de condução coercitiva. Em depoimento, Cavendish contou que deu de presente um anel para ela de R$ 800 mil em julho de 2009, durante uma viagem a Mônaco, da joalheria Van Cleef & Arpels. De ouro branco e brilhantes, o anel foi pago no cartão de crédito do empresário. Adriana é suspeita de lavagem de dinheiro por meio do seu escritório de advocacia.

A PF batizou a operação de Calicute. O prejuízo estimado é superior a R$ 220 milhões. O esquema de corrupção aponta pagamento de propina de 5% a 6% para a execução de obras no Rio de Janeiro, incluindo a reforma do Maracanã, no período do governo de Cabral.

A apuração em curso identificou fortes indícios de cartelização de grandes obras executadas com recursos federais mediante o pagamento de propinas.

A investigação é tocada em conjunto pela Polícia Federal, Receita Federal e Ministério Público.