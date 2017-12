Ex-comandante militar alerta para plantação de coca e furto de nióbio na Amazônia

Coluna do Estadão

Os integrantes da CPI da Funai e do Incra ficaram alarmados pelo conteúdo do depoimento do general de Exército Guilherme Theophilo. Ele ocupou o cargo de comandante militar da Amazônia durante dois anos, até abril de 2016.

O general afirmou que há, pelo menos, 10 mil hectares plantados de folha de coca na Amazônia.

Theophilo também contou que alguns minérios são extraídos e retirados da região rumo ao exterior, sem que haja reação. Ele alertou para o furto do nióbio, usado em automóveis, turbinas e indústrias bélica e nuclear.

