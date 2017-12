Ex-assessor de Delcidio vai cumprir pena no Parque Nacional de Brasília

Coluna do Estadão

Diogo Ferreira Rodrigues, ex-assessor de Delcidio do Amaral, também acusado de planejar plano de fuga para Nestor Cerveró, vai cumprir pena alternativa no Parque Nacional de Brasília.

Procurada ontem, a Secretaria de Segurança Pública do Distrito Federal não soube dizer qual será o trabalho realizado por Rodrigues.

Veja o documento de controle do cumprimento da pena:

