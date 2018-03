Evangélicos pedem transferência de embaixada para Jerusalém

A bancada evangélica no Congresso vai pressionar o chanceler Aloysio Nunes a transferir a sede da embaixada do Brasil em Israel de Tel-Aviv para Jerusalém. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, prometeu na eleição fazer a mudança, o que estimulou Israel a pedir o mesmo a outros países. O cônsul-geral de Israel em São Paulo, Dori Goren, tratou do assunto com a Confederação dos Conselhos de Pastores do Brasil. O presidente, bispo Robson Rodovalho, se comprometeu a procurar o ministro para defender a medida.

Os evangélicos terão trabalho para convencer o ministro Aloysio Nunes a trocar o endereço da embaixada. À Coluna, o chanceler afirmou: “De jeito nenhum. Por que o Trump prometeu mudar, vamos mudar também? Estamos bem em Tel Aviv”.

Na reunião com os evangélicos, o cônsul também pediu apoio para aumentar o turismo religioso em Israel. Jerusalém, que já contabilizou 150 mil turistas brasileiros, hoje recebe 60 mil.

